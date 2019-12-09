بالصور.. إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج تقيم حفل تكريم الإعلامي سعود بن عبدالله الضحوك

في مبادرة جميلة وفي يوم من أيام الوفاء قامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج بتكريم الإعلامي القدير سعود بن عبدالله الضحوك وذلك تقديراً لجهوده في خدمة المحافظة، وقال مدير إدارة إدارة المساجد والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ / نواف بن صغير الشمري بهذه المناسبة : شكر الناس على مايبذلونه ويقدمونه لإخوانهم المسلمين من خدمة الدين والوطن أدب إسلامي حثت عليه الشريعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لايشكر الله من لايشكر الناس.
والأستاذ والإعلامي القدير سعود بن عبدالله الضحوك يستحق منا كل الشكر والتقدير لخدمته للمحافظة وأهلها، وقد بذل الكثير من جهده ووقته لخدمة الدين والوطن، كما أنه رائد من رواد الوطن في العمل التطوعي، ومن الإعلاميين المميزين الذين يعملون بمهنية وإخلاص نحسبه كذلك والله حسبه. فجزاه الله خير الجزاء ووفقنا الله وإياه وجميع المسلمين لكل خير.
فبلا شك هو يستحق منا هذا التكريم وهو أهل له.
من جهته أعرب الأستاذ : سعود بن عبدالله الضحوك عن شكره وامتنانه لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج على هذا التكريم.