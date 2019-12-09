“الاتصالات”: 60% نسبة تغطية شبكة الألياف الضوئية نهاية العام المقبل

كشف نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي، عن أن الوزارة تعمل على تغطية 60% من شبكة الألياف الضوئية، وتغطية 75% من شبكة الجيل الرابع، في جميع أنحاء المملكة بنهاية العالم المقبل 2020.
وأضاف العوهلي، على هامش احتفال الوزارة باكتمال المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس “G5″، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن هناك 30 مدينة بالمملكة تمت تغطيتها بشبكة الجيل الخامس.
يذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أكملت إيصال الألياف الضوئية لأكثر من 2.5 مليون منزل، وذلك بعد أن أضافت 1.2 مليون منزل جديد لشبكة الألياف الضوئية نهاية سبتمبر الماضي، فيما أظهر مسح إحصائي للعام الحالي أن 92.77% من الأسر لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت، وأن 27.07% من الأسر لديها خط هاتف ثابت.
وأظهر المسح أيضاً أن نسبة الأفراد من عمر 15 فأكثر الذين يستخدمون الحاسوب في المملكة تصل إلى 46.48%، بينما تصل نسبة من يستخدمون الإنترنت من ذات الفئة العمرية إلى 88.60%، وتصل نسبة من يمتلكون هاتفا متنقلا إلى 96.74%، ونسبة من يستخدمون الهاتف المتنقل إلى 96.97%.