لقي شاب مصرعه في حـادث مروع أمس (الأحد) على طريق بيشة- خميس مشيط بمنطقة عسير، بعدما انقلبت شاحنة على سيارته، ليفارق الحياة على الفور.
وقالت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن قائد الشاحنة التي كانت محملة بالأسمنت السائل ذكر أنه لم يستطع السيطرة عليها بعد تعطل الفرامل، لتتعرض للانقلاب بسبب مطب صناعي وتسقط على سيارة الشاب.
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية باشرت الحـادث وتم قص حديد السيارة لانتشال جـثة الشاب، فيما جرى التحفظ على سائق الشاحنة، مشيرة إلى أن شهود عيان أفادوا أن من أسباب وقوع الحـادث ضيق الطريق وعدم إنجاز ازدواجيته.