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أخبار محلية > “الطيران المدني”: نحن الأعلى عربياً في حجم الإيرادات بـ 45 مليار ريال
09/12/2019   9:46 ص

“الطيران المدني”: نحن الأعلى عربياً في حجم الإيرادات بـ 45 مليار ريال

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أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، أن الهيئة حققت الإيرادات الأعلى عربياً بـ 45 مليار ريال.

وقال الروساء إن الهيئة لديها 28 مطاراً دولياً ومحلياً أسهمت من خلالها بـ 5.6% من الناتج الوطني.

وأضاف الروساء خلال احتفال الهيئة بإنجازاتها في اليوم العالمي للطيران، أنها وفرت أكثر من نصف مليون وظيفة.

وفق “أخبار 24”.

“الطيران المدني”: نحن الأعلى عربياً في حجم الإيرادات بـ 45 مليار ريال

أخبار محلية
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