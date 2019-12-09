“الطيران المدني”: نحن الأعلى عربياً في حجم الإيرادات بـ 45 مليار ريال

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، أن الهيئة حققت الإيرادات الأعلى عربياً بـ 45 مليار ريال.
وقال الروساء إن الهيئة لديها 28 مطاراً دولياً ومحلياً أسهمت من خلالها بـ 5.6% من الناتج الوطني.
وأضاف الروساء خلال احتفال الهيئة بإنجازاتها في اليوم العالمي للطيران، أنها وفرت أكثر من نصف مليون وظيفة.
في #اليوم_العالمي_للطيران_المدني احتفلنا بإنجازاتنا :
📍منظومة ٢٨ مطارا دوليا ومحليا
📍٤٥ مليار ريال إيرادات المطارات.
📍أسهمنا ب ٥.٦ ٪ من الناتج الوطني.
📍أي مايعادل ٣٦ مليار دولار.
📍وفرنا أكثر من نصف مليون وظيفة.
📍نحن الأعلى عربيا في حجم الإيرادات.
طموحنا لايتوقف .. pic.twitter.com/HJMYLKjrFp
— #ابراهيم_الروساء (@Alrwsa) December 8, 2019
وفق “أخبار 24”.