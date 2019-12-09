بالفيديو.. سعيد العويران: 5 فرق مقترحة للمشاركة بحفل اعتزالي بينها النصر والأهلي المصري

كشف لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق سعيد العويران، عن 5 فرق مقترحة للمشاركة في حفل اعتزاله المقرر إقامته قريباً.
وقال العويران في لقائه ببرنامج “الديوانية” على القناة السعودية “الرياضية”، إن الفرق المقترحة هي النصر ومنتخب مصر والأهلي والزمالك المصريان بالإضافة إلى نادي ألميريا الإسباني.
وأوضح أنه لا يمانع في مواجهة أي من الفرق الخمسة لكنه يفضل مواجهة منتخب مصر ومن بعده مواجهة نادي النصر.
سعيد العويران:
الأندية المقترحة لتكون في حفل اعتزالي “#النصر أو منتخب مصر أو ألميريا أو الأهلي المصري أو الزمالك المصري”. pic.twitter.com/NbKfUA1EF8
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 8, 2019
وفق “أخبار 24”.