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اخبار رياضية > بالفيديو.. سعيد العويران: 5 فرق مقترحة للمشاركة بحفل اعتزالي بينها النصر والأهلي المصري
09/12/2019   9:46 ص

بالفيديو.. سعيد العويران: 5 فرق مقترحة للمشاركة بحفل اعتزالي بينها النصر والأهلي المصري

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كشف لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق سعيد العويران، عن 5 فرق مقترحة للمشاركة في حفل اعتزاله المقرر إقامته قريباً.

وقال العويران في لقائه ببرنامج “الديوانية” على القناة السعودية “الرياضية”، إن الفرق المقترحة هي النصر ومنتخب مصر والأهلي والزمالك المصريان بالإضافة إلى نادي ألميريا الإسباني.

وأوضح أنه لا يمانع في مواجهة أي من الفرق الخمسة لكنه يفضل مواجهة منتخب مصر ومن بعده مواجهة نادي النصر.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سعيد العويران: 5 فرق مقترحة للمشاركة بحفل اعتزالي بينها النصر والأهلي المصري

اخبار رياضية
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