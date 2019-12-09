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اخبار رياضية > جمال الشريف: حكم نهائي “خليجي 24” حرم الأخضر من ركلة جزاء صحيحة
09/12/2019   9:45 ص

جمال الشريف: حكم نهائي “خليجي 24” حرم الأخضر من ركلة جزاء صحيحة

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أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف أن الحكم السويسري ليونيل تشودي الذي أدار نهائي بطولة خليجي 24 بين منتخبي السعودي والبحرين أمس (الأحد)، حرم الأخضر من ركلة جزاء صحيحة.

وأشار الشريف إلى أن الحالة التي يقصدها وقعت في الدقيقة 44 بالشوط الأول، عندما تعرض عبدالله الحمدان لعرقلة من الخلف من أحد المدافعين داخل منطقة جزاء البحرين، ورفض الحكم احتسابها رغم استعانته بتقنية الفيديو.

وشهدت المباراة إهدار سلمان الفرج لركلة جزاء للمنتخب السعودي احتسبت في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، وانتهت المباراة بفوز البحرين بهدف نظيف أحرزه محمد الرميحي، ليهدي منتخب بلاده اللقب الخليجي الأول.وفق “أخبار 24”.

جمال الشريف: حكم نهائي “خليجي 24” حرم الأخضر من ركلة جزاء صحيحة

اخبار رياضية
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