بالفيديو.. مكافحة المخدرات تضبط أطناناً من الحشيش وملايين الحبوب و10 ملايين ريال

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن نجاحها في إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بأنواعها إلى داخل البلاد، وضبط مهربين ومروجين، حماية لشباب الوطن من هذه السموم.
وأظهر تقرير نشرته “المكافحة” على موقعها في “تويتر” حجم الإنجاز، والذي تمثل في ضبط أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين، خبّأها المهربون في أماكن سرية، خلال الربع الأول من هذا العام 1441هـ.
وضُبط كذلك أكثر من 182 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، إضافة إلى 6 أطنان و450 كيلوجراما من الحشيش المخدر، و2 كيلوجرام من الهيروين الخام، وكيلوجرام ونصف من الكوكايين. وفق “أخبار 24”.
وضبط رجال المكافحة أيضا 55 كيلوجراما تقريبا من مادة الشبو المخدرة، إضافة إلى كميات أخرى من الأفيون مع القبض على 506 مهربين ومروجين، وضُبط بحوزتهم أسلحة وذخيرة، و10 ملايين و507 آلاف ريال.
الجهود الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات خلال الربع الأول من عام ١٤٤١هـ.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/alCG3LBYSE
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) December 8, 2019