أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن فتح باب الترشّح والتسجيل في انتخابات المرحلة الأولى من مجالس الشُّعب الهندسية، والتي يبلغ عددها 6 شُعب هندسية مختلفة، خلال الفترة من اليوم الأحد 8 ديسمبر وحتى 19 ديسمبر 2019.
وتضمّنت الشعب المعتمدة في المرحلة الأولى من الانتخابات؛ شُعبة هندسة مدنية، شُعبة هندسة كهربائية، شُعبة هندسة صناعية، شُعبة هندسة ميكانيكية، شُعبة هندسة كيميائية، شُعبة عمارة وهندسة معمارية.
واشترطت الهيئة أن يكون المترشح عضواً أساسياً في جمعية الشعبة، وألا تقل درجته المهنية عن درجة مهندس محترف، وأن يمتلك خبرة عملية في مجال التخصص، ويتم قبولها من لجنة الإشراف على انتخابات الشعب الهندسية.
كما اشترطت أن يتقدّم العضو لترشيح نفسه بشخصه، على ألا يكون قد شارك في مجلس شعبة لأكثر من دورتين متتاليتين، مشدّدةً على أن تكون عضويته سارية ويكون تصنيفه سارياً أيضاً.
وفق “أخبار 24”.