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أخبار الخرج > شاهد.. #الشعلة يواصل تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة “البكيرية” الأربعاء المقبل
08/12/2019   10:45 م

شاهد.. #الشعلة يواصل تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة “البكيرية” الأربعاء المقبل

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي #الشعلة تحضيراته الميدانية عصر اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة #البكيرية عصر الأربعاء على الملعب الرئيسي بنادي الشعلة ضمن مباريات الجولة ” ١٦ ” من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

شاهد.. #الشعلة يواصل تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة “البكيرية” الأربعاء المقبل

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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