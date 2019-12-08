أسواق عبدالله العثيم تفتتح فرعها الـ 235 في المملكة

دشن الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بحي العزيزية بمدينة الرياض، والذي يحمل الرقم 235 على مستوى المملكة، و تم الافتتاح بحضور عدد من موردي ومنسوبي الشركة وجمع غفير من عملاء أسواق عبدالله العثيم.
وأوضح الأستاذ عبدالعزيز العثيم أن هذا الافتتاح هو امتداد لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق مزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وتقديم خدماتها المتميزة على نطاق جغرافي واسع، إضافة لتطوير فروعها الحالية، ويؤكد التزامها في إيصال المنتجات الاستهلاكية والأصناف الغذائية لعملائها في جميع محافظات ومدن المملكة طبقا للنهج الذي تسير عليه الشركة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتسوق، مضيفا أن وصول شبكة الفروع إلى 235 فرعا يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص في المملكة وقطاع التجزئة تحديدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركة في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، مؤكدا على أن انتشار فروع الأسواق في جميع مدن المملكة يحملها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتوظيف الشباب السعودي، في ظل الدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة أيدها الله للقطاع الخاص وفق رؤية ودعم غير محدود من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
وأضاف أن قرار التوسع في حي العزيزية بمدينة الرياض جاء نظرا لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، التي تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، التي ستخدم نطاقاً واسعاً من سكان حي العزيزية والأحياء المجاورة له، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مستندة إلى ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى الأعوام الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قبل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على عديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيرا وتناسب شرائح المجتمع كافة، ومشيرا إلى أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على الشارع العام بمحافظة العيدابي، الذي يعد من أهم المواقع الحيوية والتجارية في المحافظة، وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 2474 متراً مربعاً، ويتمتع الفرع الجديد بتصميم وشكل مميز يتيح عرضا واضحا ومنظما لجميع المنتجات والأصناف، ومجهزا بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وتضمن برنامج الافتتاح عروضا قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم www.othaimmarkets.com أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.