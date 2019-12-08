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أخبار الخرج > بالصور.. بر الخرج تختتم ملتقى طياف البر الثامن
08/12/2019   10:39 م

بالصور.. بر الخرج تختتم ملتقى طياف البر الثامن

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نظمت جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج ممثلة بالقسم النسائي الملتقى السنوي أطياف البر في عامه الثامن وذلك مساء يوم الأحد الموافق 3 / 4 / 1441 هـ  والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بمقر قاعة الفرسان للاحتفالات بالخرج   .

يهدف الملتقى إلى تمكين المرأة السعودية و فتح المجال لدعم الأسر المنتجة ومساندتها للمساهمة في تحقيق اقتصاد مزدهر لها ولمجتمعها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 م ، كما يهدف الملتقى إلى التعريف ببرامج الجمعية وأنشطتها .

حضر الملتقى المشرفة بمركز التنمية الاجتماعية بالدلم أ. هياء العميرة و أعضاء مجلس إدارة القسم النسائي  وعدد من أعضاء العضوية الشرفية  وبعض الداعمات لمشاريع القسم النسائي بجمعية البر الخيرية بالخرج  .

تضمن الملتقى عدداً من البرامج الثقافية المتنوعة طيلة أيامه من إعداد مراكز التطوير والتعليم التابعة للجمعية تضمنت فقرات البرامج : تلاوات قرآنية عطرة و أناشيد ترحيبية وكلمات هادفة و عروض مسرحية ومشاهد تمثيلية وعدد من المسابقات الممتعة صاحبها سحب على جوائز قيمة للحاضرات  .

وصاحب الملتقى ركن خاص بالأطفال و بازار خيري يعود ريعه لبرامج الجمعية ومناشطها الخيرية والاجتماعية وقد بلغ عدد المتاجر المشاركة في البازار ( 22 ) متجرًا .

 الجدير بالذكر أن عدد الحاضرات للملتقى في يومه الأول بلغ (354) زائرة وفي يومه الثاني بلغ عدد الحاضرات ( 494 ) زائرة وقد لاقى الملتقى استحسان الحاضرات من سيدات المجتمع .

من جانبه تم التعريف بمشاريع جمعية البر الخيرية بالخرج وذلك بركن خاص لموظفات القسم النسائي كما تم عرض مشروع الإهداء وتوزيع عدد (300 ) ملف تعريفي  بمشاريع الجمعية .

وأعرب القسم النسائي بجمعية البر الخيرية بالخرج  عن شكره وتقديره للمدير التنفيذي بالجمعية سعادة الأستاذ : بدر السليمان على جهوده المباركة في دعم مناشط وبرامج القسم .

كما أعرب القسم النسائي عن شكره وتقديره لقاعة الفرسان على استضافة الملتقى ولجميع الداعمين للملتقى سائلين الله أن يجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم .

بالصور.. بر الخرج تختتم ملتقى طياف البر الثامن

أخبار الخرج
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