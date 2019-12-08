الهريفي ينتقد رينارد بعد خسارة النهائي الخليجي

وجه الدولي السعودي ونجم نادي النصر السابق فهد الهريفي، انتقادًا للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، عقب خسارة نهائي كأس خليجي 24 أمام البحرين (1-0) اليوم الأحد.
وكتب الهريفي عبر حسابه الشخصي على تويتر: “تلعب الحمدان والبريكي وتمشي معك مباراة وتفوز مو معناتها أنك صح فقط، يجب أن تعلم انك كنت في يومك وما صححت خطأك”.
وأضاف: “لديك لاعبون على الأطراف رائعون، حلول فردية، توغل، عرضيات، تسديدات”.
وتابع: “عبدالفتاح عسيري والبيشي رغم عدم مشاركاتهما من بداية البطولة ثم في الأخير تأتي بعبدالفتاح متأخرًا”.
وانتقد الهريفي تبديلات رينارد قائلا “مدربنا واضح أنه يحب المحاور” وذلك بعدما أشرك المدرب الفرنسي في الدقيقة 86 لاعب الوسط المدافع محمد كنو بدلاً من عبدالإله المالكي الذي يلعب في نفس المركز، رغم أن الأخضر كان متأخرًا بهدف. حسب “كووورة”.
وكان الهريفي كتب قبل أن يتلقى المنتخب السعودي هدف اللقاء الوحيد: “فريق متكتل، مايبيلها إلا عبدالفتاح عسيري يا رينارد، لا يسحبونك للوقت الإضافي استعجل.. عارف أنك راح تدخل هتان”.