المدير التنفيذي لـ”تداول”: المحفزات التي قدمتها “أرمكو” جاذبة لادخار السهم.. وهذه وظيفة مدير الاستقرار السعري

أكد المدير التنفيذي للسوق المالية “تداول” خالد الحصان، على الاستعداد لاستقبال سهم “أرامكو”، الأربعاء المقبل، وأن تمديد فترة المزاد ما قبل الافتتاح إجراء تتبعه الأسواق في الاكتتابات الكبيرة، لاكتشاف سعر الافتتاح من حجم الطلبات والعروض.
وعن توقعاته لأول يوم تداول على سهم “أرامكو” أوضح أن المحفزات التي قدمتها “أرامكو” بمنح أسهم مجانية في حال الاحتفاظ بالسهم لمدة 6 أشهر هي محفزات جيدة لادخار السهم، ولكن القرار الاستثماري يعود للمستثمر.
وأضاف أن حركة السيولة في السهم ستعتمد خلال الأيام الأولى على حجم الطلب عليه، مشيرا إلى أن آلية مدير الاستقرار السعري هدفها الحفاظ على توازن سعر سهم الشركة خلال الشهر الأول في إطار سعر الطرح الذي هو 32 ريالا.
ولفت بحسب “العربية” إلى أن مدير الاستقرار السعري يتدخل شاريا في حال الضغط النزولي على السهم، أما في حال ارتفاع السهم فيترك ذلك لسجل التداول بناء على العرض والطلب.
وبيّن أن مؤشر السوق السعودي “تاسي” لن يتأثر بارتفاع أو انخفاض سهم “أرامكو” في أول 5 أيام من تداول السهم، وأن “تداول” ستعتمد على سعر إغلاق اليوم الخامس للسهم لضمه إلى مؤشر تاسي، وهذه الآلية تحقق للسعر التوازن قبل أن يكون مؤثراً على المؤشر.