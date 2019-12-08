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أخبار محلية > فيديو مؤثر لمصاب بمتلازمة داون يجلس عند قبر والده ويتحدث إليه بكلمات عفوية
08/12/2019   10:33 م

فيديو مؤثر لمصاب بمتلازمة داون يجلس عند قبر والده ويتحدث إليه بكلمات عفوية

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أثار مقطع فيديو مؤثر لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يجلس عند قبر والده، الذي توفي قبل سنوات، ويتحدث إليه بكلمات تملأها العفوية والبراءة تعاطف الكثيرين ممن تداولوا المقطع.

وظهر المواطن المصاب بمتلازمة داون، خالد النودلي، لحظة جلوسه عند قبر والده في بريدة بالقصيم، وهو يتحدث بعبارات عفوية مؤثرة، فتارة يوّجه كلامه للكاميرا التي كان يصور نفسه بها، وتارة يوجه كلامه لوالده المتوفى وكأنه يتحدث معه ويسرد له بعضاً من أحداث حياته اليومية.

وكان مما قاله خالد في حديثه المليء بالشجون لوالده وأثار تعاطف الكثيرين، أنه إذا رُزق بابنة فسيطلق عليها اسم “أمنية”، وإن رُزق بولد فسيسميه “محمد” على اسم أبيه ليرى فيه ملامحه.

وانتشر مقطع آخر لتكريم خالد والاحتفاء به، نظير وفائه لأبيه المتوفى، وحرصه على زيارة قبره والجلوس عنده والدعاء له بشكل مستمر، كما تم تكريمه أيضا في ثلوثية أحمد التويجري ببريدة.

من جانبه، قال المواطن أحمد النودلي، عم خالد، إنه من نصح خالد بنشر الفيديو في “سناب شات”، لحث من لديه طفل مصاب بمتلازمة داون على منح ابنه الثقة وتشجيعه وتحقيق رغباته مثلما كان يفعل والد خالد معه، مؤكداً أن خالد مقتدر مادياً ومتزوج ويُصرف له راتب ويعيش حياته بشكل طبيعي.وفق “أخبار 24”.

فيديو مؤثر لمصاب بمتلازمة داون يجلس عند قبر والده ويتحدث إليه بكلمات عفوية

أخبار محلية
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