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اخبار رياضية > بالفيديو.. البحرين بطلاً لكأس الخليج لأول مرة في تاريخها بعد فوزها على السعودية
08/12/2019   10:32 م

بالفيديو.. البحرين بطلاً لكأس الخليج لأول مرة في تاريخها بعد فوزها على السعودية

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توج المنتخب البحريني بكأس الخليج العربي “خليجي 24” بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بالدوحة.

أضاع المنتخب السعودي العديد من الفرص وركلة جزاء في شوط المباراة الأول، فيما استغل المنتخب البحريني كرة عرضية في شوط المباراة الثاني ليسجلها المهاجم البحريني محمد الرميحي.وفق “أخبار 24”.

وبهذا التتويج تحقق البحرين البطولة لأول مرة في تاريخها.

بالفيديو.. البحرين بطلاً لكأس الخليج لأول مرة في تاريخها بعد فوزها على السعودية

اخبار رياضية
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