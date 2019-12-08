تشكيل أول فريق نسائي للدفاع المدنى بـ”تبوك”‏

أعلنت منطقة تبوك عن تشكيل أول فرقة نسائيَّة للدفاع المدني بالمنطقة مكونة من 15 سيدة ، وهو فريق تطوعي يحمل اسم ” فريق السلامة النسائي”.
وينحصر عمل الفريق في مشاركة رجال الدفاع المدني مستقبلاً في عمليات الإنقاذ والإخلاء عند الحوادث والحرائق في أماكن التجمعات النسائيَّة .
وأكدت رئيسة الفريق، مدير الأمن والسلامة بتعليم تبوك، فاطمة سليمان البلوي، أن الفريق تم استحداثه بالتنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة وإدارة الأمن والسلامة بتعليم تبوك، وذلك لمساندة فرق الدفاع المدني في الحالات التي تستدعي تواجد العنصر النسائي .وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن الفريق يتألف من فتيات بمختلف الأعمار والمؤهلات الدراسيَّة ، مشيرة إلى أن مهمة الفريق في الأيام المقبلة ترتكز على القيام بحملات تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بالأمن والاهتمام بالسلامة بين كافة أفراد المجتمع، لاسيما النساء .