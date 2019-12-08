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أخبار المناطق > تشكيل أول فريق نسائي للدفاع المدنى بـ”تبوك”‏
08/12/2019   10:31 م

تشكيل أول فريق نسائي للدفاع المدنى بـ”تبوك”‏

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أعلنت منطقة تبوك عن تشكيل أول فرقة نسائيَّة للدفاع المدني ‏بالمنطقة مكونة من 15 سيدة ، وهو فريق تطوعي يحمل اسم ” ‏فريق السلامة النسائي”.‏

وينحصر عمل الفريق في مشاركة رجال الدفاع المدني مستقبلاً ‏في عمليات الإنقاذ والإخلاء عند الحوادث والحرائق في أماكن ‏التجمعات النسائيَّة .‏

وأكدت رئيسة الفريق، مدير الأمن والسلامة بتعليم تبوك، فاطمة ‏سليمان البلوي، أن الفريق تم استحداثه بالتنسيق بين المديرية ‏العامة للدفاع المدني بالمنطقة وإدارة الأمن والسلامة بتعليم ‏تبوك، وذلك لمساندة فرق الدفاع المدني في الحالات التي ‏تستدعي تواجد العنصر النسائي .‏وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن الفريق يتألف من فتيات بمختلف الأعمار ‏والمؤهلات الدراسيَّة ، مشيرة إلى أن مهمة الفريق في الأيام ‏المقبلة ترتكز على القيام بحملات تهدف إلى نشر ثقافة الوعي ‏بالأمن والاهتمام بالسلامة بين كافة أفراد المجتمع، لاسيما النساء ‏‏.‏

تشكيل أول فريق نسائي للدفاع المدنى بـ”تبوك”‏

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