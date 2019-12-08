تشمل نشاط التأمين.. “الزكاة والدخل” تطبق تعديلات لائحة جباية الزكاة الشهر المقبل

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تعديلات لائحة الجباية للمنشآت التجارية ستنفَّذ في 1 يناير 2020م، والتي تهدف لتسهيل إجراءات التحصيل، ووضوح مكونات الوعاء الزكوي لجميع الأنشطة بما فيها التأمين.
وتطبق التعديلات في اللائحة على الكيانات التجارية للسعوديين والخليجيين العاملة في المملكة، بما فيها أنشطة التمويل بتحديد بنود الوعاء الزكوي للبنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد، ما يقلل من أي خلاف بين الهيئة والمكلفين.
وتعتزم الهيئة تطبيق قواعد الحساب بشكل أسهل وأكثر مرونة في تقديم الإقرارات، بحيث لم يعد مكلفو التقديري بحاجة لرفع الإقرار، فستقوم الهيئة بذلك بطريقة آلية وتصدر فاتورة الزكاة للمكلف مع إمكانية عرض الإقرار وتعديله. وفق “أخبار 24”.