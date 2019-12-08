كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 11 – 21 ديسمبر الجاري.
وأظهرت صورةٌ الكرة الرسمية بألوان الأحمر والأزرق والأبيض والأسود، والتي سيتنافس بها السد القطري وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، ومونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، وأندية الهلال وليفربول وفلامنجو البرازيلي والترجي بطل أفريقيا.
وتنطلق مباريات البطولة بلقاء السد القطري مع نادي هيينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، يوم 11 ديسمبر على أن يلتقي الفائز منهما مع مونتيري المكسيكي، في الدور التالي.
وفق “أخبار 24”.