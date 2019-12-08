نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي في “تويتر” قائمة بالتشكيلة التي سيواجه بها المنتخب نظيره البحريني في نهائي “خليجي 24” مساء اليوم الأحد.
واستقر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على: فواز القرني في حراسة المرمى، وفي الدفاع ياسر الشهراني، ومحمد خبراني، وزياد الصحفي، وفي خط الوسط كل من سلطان الغنام وعبدالله عطيف وعبدالإله المالكي وسلمان الفرج، وفي الهجوم، سالم الدوسري، وفراس البريكان وعبدالله الحمدان.
وتأهل الأخضر للنهائي بفوزه على قطر البلد المستضيف بهدف مقابل لا شيء، فيما تأهل المنتخب البحريني بفوزه بركلات الجزاء الترجيحية على المنتخب العراقي.
وفق “أخبار 24”.