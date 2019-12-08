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أخبار الخرج > مستشفى القوات المسلحة بالخرج تعلن عن نقل موقع سحب عينات الدم لهذا المكان
08/12/2019   5:47 م

مستشفى القوات المسلحة بالخرج تعلن عن نقل موقع سحب عينات الدم لهذا المكان

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حرصا من ادارة مستشفى القوات المسلحة بالخرج (المصانع) على تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمراجعين فهم يبلغون بانتقال موقع سحب عينات الدم بجوار مبنى عيادات طب الاسرة والمجتمع .

مستشفى القوات المسلحة بالخرج تعلن عن نقل موقع سحب عينات الدم لهذا المكان

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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