“الطيران المدني”: 75% من المسافرين راضون عن الخدمات خلال نوفمبر

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن مستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في المطارات الدولية الأربعة: الملك خالد بالرياض، والملك عبد العزيز بجدة، والملك فهد بالدمام، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.
وشارك في الاستبيان أكثر من 700 ألف مسافر، أعرب 75% منهم عن رضاهم عن الخدمات في شهر نوفمبر، وهي نفس نسبة الرضا خلال شهر أكتوبر الماضي.
وواصل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صعوده، حيث حقق نسبة رضا أعلى من الشهر الماضي، وصلت إلى 68%، وسجل مطار الملك خالد نسبة رضا 79%، ومطار الملك فهد 76%، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز 79%. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء في الهيئة تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، لقياس مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي، وتصدر بذلك تقارير شهرية.