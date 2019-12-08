قدم شخص على التهام الموزة المثيرة للجدل التي كانت قد بيعت بمبلغ 120 ألف دولار أمريكي، بوصفها عملاً فنياً، بعد أن تم لصقها على جدار بشريط لاصق في أحد المعارض الفنية بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.
وأظهر مقطع فيديو متداول، قيام أحد زورا المعرض بانتزاع الموزة من على الجدار الذي كانت معروضة عليه ومن ثم بدأ بالتهامها، مبرراً فعلته بأنه كان يشعر بالجوع في ذلك الوقت.
وأبلغت إدارة المعرض الشرطة بالواقعة؛ غير أن ملتهم الموزة وهو ممثل وفنان من نيويورك يدعى “دافيد داتونا” كان قد لاذ بالفرار من المكان.
ولاحقاً نشر “داتونا” الفيديو في حسابه على إنستغرام وعلق عليه بالقول: “أحببت العمل الفني، لقد كان لذيذا”.
وكان الفنان الإيطالي مارويتسيو كاتيلان قد باع 3 أعمال فنية بمبالغ كبيرة خلال الأسبوع الماضي من بينها الموزة المثبتة على الجدار.
وفق “أخبار 24”.