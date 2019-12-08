أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع جدول الرحلات لشهر ديسمبر الحالي، ابتداء من يوم الأربعاء القادم، وذلك بعد استئناف رحلات القطار إثر توقف دام لأكثر من شهرين.
وتسير الرحلات بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة، أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، بمعدل خمس رحلات يومياً.
ومن المقرر استئناف الرحلات باتجاه مكة المكرمة في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.
يذكر أن قطار الحرمين السريع أعلن في وقت سابق استئناف رحلات القطار اعتباراً من الأربعاء المقبل 11 ديسمبر 2019، وذلك بعد توقف دام أكثر من شهرين إثر الحريق الذي تعرضت له محطة السليمانية في جدة نهاية سبتمبر الماضي.
وفق “أخبار 24”.