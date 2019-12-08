أجرى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، استفتاءً حول رضا الحضور عن جودة خدمات الاتصالات والإنترنت بالمنطقة، خلال ورشة عمل في محايل عسير.
ووجه الأمير تساؤلاته للمواطنين الحاضرين: ”الراضي فيكم عن جودة وسرعة الإنترنت والهاتف النقال يرفع يده”، فلم يرفع أحد، وكرر السؤال مرة أخرى، فلم يرفع أحد يده للمرة الثانية، فعلق الأمير: “هذا الأمر فهمناه، والدولة والشركات فهمت الرسالة، والرسالة وصلت”.
وأكد الأمير تركي للحضور أنه سيجتمع بهم مرة أخرى بعد 6 أشهر، وفي نفس المكان وسيوجه لهم نفس السؤال، متعهداً أن تكون إجابة الأغلبية بنعم حينها.
كان الأمير تركي بن طلال، شهد 5 ورش عمل بمنطقة عسير يومي الأربعاء والخميس الماضيين لقيادات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعقدت 3 ورش صباح الأربعاء الماضي، في محافظات أحد ورفيدة ومحايل عسير والنماص، وفي صباح الخميس انطلقت الورشتان الرابعة والخامسة إلى محافظة بلقرن ثم بيشة.
وفق “أخبار 24”.