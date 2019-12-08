أجرى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، استفتاءً حول رضا الحضور عن جودة خدمات ‏الاتصالات والإنترنت بالمنطقة، خلال ورشة عمل في محايل عسير.

ووجه الأمير تساؤلاته للمواطنين الحاضرين: ‏‏”الراضي فيكم عن جودة وسرعة الإنترنت والهاتف النقال يرفع ‏يده”، فلم يرفع أحد، وكرر السؤال مرة أخرى، فلم يرفع أحد يده للمرة الثانية، فعلق ‏الأمير: “هذا الأمر فهمناه، والدولة والشركات فهمت الرسالة، ‏والرسالة وصلت”.‎

وأكد الأمير تركي للحضور أنه سيجتمع بهم مرة أخرى بعد 6 أشهر، وفي ‏نفس المكان وسيوجه لهم نفس السؤال، متعهداً أن تكون إجابة الأغلبية بنعم حينها.

كان الأمير تركي بن طلال، شهد 5 ‏ورش عمل بمنطقة عسير يومي الأربعاء والخميس الماضيين لقيادات ‫وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.‏

وعقدت 3 ورش صباح الأربعاء الماضي، في محافظات أحد ‏ورفيدة ومحايل عسير والنماص، وفي صباح الخميس ‏انطلقت الورشتان الرابعة والخامسة إلى محافظة بلقرن ‏ثم بيشة.

وفق “أخبار 24”.