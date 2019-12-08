اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي تحديث وتطوير الاشتراطات الفنية لـ12 نشاطاً، وذلك ضمن حزمة تحديثات شملت 103 لوائح واشتراطات وأدلة ومعايير لمختلف الأنشطة.
ومن أبرز الاشتراطات التي تم تحديثها اشتراطات المطاعم والمطابخ، حيث تم إلغاء شرط وجود مدخل للعزاب وآخر للعوائل، وشرط طول الواجهة، كما سمحت بعمل المطابخ في الأدوار العلوية؛ بشرط وضع كاميرات مراقبة.
أما الاشتراطات الخاصة بالمدارس الأهلية، فتضمنت زيادة العدد الأقصى للأدوار بالمبنى من دورين إلى 3 أدوار بالإضافة للدور الأرضي، وإلغاء شرط وجود مسافة بين المدارس، بالإضافة لتحديد مساحة متر مربع للطالب الواحد في كل مدرسة بالمراحل المختلفة.
وتضمنت التحديثات، تحديد محطات الوقود الفئة “أ” خارج المدن، والسماح للفئة “ب” بالعمل داخل المدن، تبدأ محطات بمضختين بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات إضافية، وفي حال رغب المستثمر في إضافة خدمات إضافية مثل (الصيانة الخفيفة، وغيار الزيت، ومحال القهوة)؛ فيلزم توفير مساحات أكبر وفقاً للاشتراطات.
وحددت اشتراطات المباني الصحية مساحة 180 مترًا مربعًا لكل سرير في المستشفيات، وألا تقل عن 400 متر مربع للمجمعات الطبية، وموقفين ونصفا للمريض الواحد، واشتملت تحديثات اشتراطات مراكز النقل وخدمات المركبات على أن تكون في شارع لا يقل عرضه عن 20 مترًا، وتحديد 24 مترًا مربعًا لكل موقف سيارة أمام مكاتب التأجير، و15 مترًا مربعًا لكل موقف سيارة داخل مراكز إيواء السيارات. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الاشتراطات واللوائح المحدثة شملت كذلك أنشطة: محطات الوقود، والمباني الرياضية، ومراكز النقل وخدمات المركبات، وقصور الأفراح والاستراحات، واللوحات الدعائية، والمستودعات والورش والمخازن، إضافةً إلى اشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، والمباني الترفيهية، ومباني الصحة والخدمات الاجتماعية.