الهلال يحبط الجبلين.. ويطير إلى الفيصلي

تجاوز فريق الهلال الأول لكرة القدم، فخ ضيفه الجبلين الذي تعادل معه 2-2، حتى الدقيقة 86 من عمر اللقاء الذي جمعهما، السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن مباريات دور الـ32 في كأس الملك، قبل أن يسجل الفريق العاصمي هدفين عن طريق كاريلو وإدواردو لينهي اللقاء بالانتصار 4-2.
وتأهل الهلال لمواجهة الفيصلي في ثمن نهائي البطولة، في لقاء يجمعهما 1 يناير المقبل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وتقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق محمد الشلهوب ’25، وعمر خربين ’55، وكاريلو ’86، وكارلوس إدواردو ’90، فيما جاءت أهداف الجبلين عن طريق حسان عقبي ودي مورا في الدقيقتين 27 و82. وفق “الرياضية”.
ويستعد الهلال للمغادرة إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم 2019، بصفته بطل دوري أبطال آسيا، حيث يواجه الترجي التونسي السبت المقبل.