الحقيل: بتنا الآن نضخ أكثر من 370 ألف وحدة سكنية سنوياً.. ورسوم الأراضي البيضاء لن تلغى

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن تحقيق الوزارة طلبات 32% من المستحقين، بما يتجاوز النسبة المستهدفة بحلول عام 2020 والتي كانت في حدود 20%.
وأوضح أن الوزارة حالياً تضخ إلى السوق ما يزيد على 370 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي تستهدف فيه استراتيجية الوزارة ضخ 360 وحدة في 2020، مبيناً وفقاً لصحيفة “الرياض” أن هذا يؤكد على أن الوزارة تسير حاليا في المسار الصحيح حيث استطاعت أن تحقق كل الأهداف التي تم وضعها ضمن المستهدف في عام 2019.
وأوضح الحقيل، أن الوزارة تحرص على أن تكون هناك خيارات متنوعة على المواطن، بحيث يختار ما يناسبه من المنتجات السكنية والتمويلية، مبينا أن المواطن أصبح الآن لديه قناعة أكبر بالخيارات المتاحة من قبل الوزارة. وفق “أخبار 24”.
وأكد الحقيل أن رسوم الأراضي البيضاء لن تلغى، لأنها تدخل ضمن إطار خطة خمسية، يجب أن تستمر حتى تنضج، مبيناً أن الوزارة ستقوم قريباً بتوزيع أراض في عدد من المواقع في مدينة الرياض.
وأشار إلى أن ارتفاع وانخفاض أسعار الأراضي مرهون بعمليتي العرض والطلب، وأن الوزارة ليا تتدخل بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار أو هبوطها؛ وإنما متابعة قدرات المواطنين في تملكهم للمساكن، فإذا وجدت أن المؤشر في وضع مرتفع تبدأ بضخ مساحات من خلال برامج الشراكات، ومن خلال توزيع الأراضي.