استئناف رحلات قطار الحرمين الأربعاء المقبل

أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع استئناف رحلات القطار اعتباراً من الأربعاء المقبل، وذلك بعد توقف دام أكثر من شهرين إثر الحريق الذي تعرضت له محطة القطار في جدة نهاية سبتمبر الماضي.
وتستأنف رحلات القطار عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الأربعاء القادم بين جدة والمدينة المنورة مرورا بمحطة رابغ، فيما تُستأنف الرحلات إلى مكة المكرمة الأسبوع المقبل.
ونوه مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي إلى أن محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة، ستخدم سكان محافظة جدة في الفترة الحالية، مؤكداً على استمرار العمل في محطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها للخدمة.
وأضاف أن محطة قطار المطار تستطيع تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة، بفضل وجود 6 أرصفة يبلغ طوال الرصيف الواحد منها 519 مترًا، وهو قادر على استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكبًا لكل رحلة مزدوجة، ما يرفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويًا. وفق “أخبار 24”.
ودعا قطار الحرمين المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر عبر رحلاته، لحجز تذاكر شهر ديسمبر عبر موقعه الإلكتروني، أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920004433)، أو من خلال منافذ بيع التذاكر في المحطات.