نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فتح باب الترشح لرئاسة الطوائف المهنية بجدة وفق هذه الشروط
08/12/2019   1:52 م

فتح باب الترشح لرئاسة الطوائف المهنية بجدة وفق هذه الشروط

+ = -
1002

أعلنت أمانة محافظة جدة فتح باب الترشح لاختيار رئيس ونائب ‏رئيس لعدد من طوائف المهن.‏

وحددت مواعيد تسجيل الناخبين خلال الفترة من 18/4 وحتى ‏‏14/5 /1441، والمرشحين من 1/6 وحتى 26/6/1441، على أن تبدأ ‏عملية الاقتراع يوم 20/8/1441 في مركز الملك عبدالعزيز ‏الثقافي بأبرق الرغامة من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساءً.‏

واشترطت الأمانة أن يكون المرشح سعودي الجنسية، ولا يقل ‏عمره عن 30 عاماً، ويمارس نشاطه المهني لمدة عام على الأقل‏، وأن يكون حسن السير والسلوك، وملمًا بالقراءة والكتابة، ‏ولائقًا من الناحية الصحية.‏ وفق “أخبار 24”.

ونبهت على أصحاب طائفة مهنة محلات السكراب ضرورة إحضار ‏رخصة مؤقتة صادرة عن البلدية وسارية المفعول.‏

وشددت على ضرورة الحضور الشخصي حال التقدم للترشح، ‏إذ أعلنت الأمانة رفضها للتعامل مع الوكلاء أو المفوضين.‏

فتح باب الترشح لرئاسة الطوائف المهنية بجدة وفق هذه الشروط

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885077491.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.