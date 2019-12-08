فتح باب الترشح لرئاسة الطوائف المهنية بجدة وفق هذه الشروط

أعلنت أمانة محافظة جدة فتح باب الترشح لاختيار رئيس ونائب رئيس لعدد من طوائف المهن.
وحددت مواعيد تسجيل الناخبين خلال الفترة من 18/4 وحتى 14/5 /1441، والمرشحين من 1/6 وحتى 26/6/1441، على أن تبدأ عملية الاقتراع يوم 20/8/1441 في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساءً.
واشترطت الأمانة أن يكون المرشح سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 30 عاماً، ويمارس نشاطه المهني لمدة عام على الأقل، وأن يكون حسن السير والسلوك، وملمًا بالقراءة والكتابة، ولائقًا من الناحية الصحية. وفق “أخبار 24”.
ونبهت على أصحاب طائفة مهنة محلات السكراب ضرورة إحضار رخصة مؤقتة صادرة عن البلدية وسارية المفعول.
وشددت على ضرورة الحضور الشخصي حال التقدم للترشح، إذ أعلنت الأمانة رفضها للتعامل مع الوكلاء أو المفوضين.