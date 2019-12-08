شهد نزال الدرعية التاريخي الذي يقام مساء اليوم (السبت) في ميدان الدرعية حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويقام النزال الذي يعد أبرز حدث رياضي في 2019 بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني الساعي لاستعادة الألقاب أنثوني جوشوا.

ووصلت إلى المملكة لتغطية النزال التاريخي الذي تسوّقه شركة ماتشروم بوكسينغ العالمية أكثر من مائتين من وسائل الإعلام العالمية، كما حضر إلى المملكة حتى أمس الجمعة مشجعون من أكثر من 60 دولة.