شهد نزال الدرعية التاريخي الذي يقام مساء اليوم (السبت) في ميدان الدرعية حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويقام النزال الذي يعد أبرز حدث رياضي في 2019 بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني الساعي لاستعادة الألقاب أنثوني جوشوا.
ووصلت إلى المملكة لتغطية النزال التاريخي الذي تسوّقه شركة ماتشروم بوكسينغ العالمية أكثر من مائتين من وسائل الإعلام العالمية، كما حضر إلى المملكة حتى أمس الجمعة مشجعون من أكثر من 60 دولة.
🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/PXoOyfQE1M
— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) December 7, 2019
قبل قليل ..
سمو #ولي_العهد خلال حضوره #نزال_الدرعية_التاريخي في #الرياض pic.twitter.com/qt3gunTdXb
— عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) December 7, 2019
#موسم_الدرعية | سمو #ولي_العهد خلال تواجده في #نزال_الدرعية_التاريخي قبل قليل.#محمد_بن_سلمان_في_الدرعية pic.twitter.com/sFAel8RyNA
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 7, 2019