وزير التعليم للمعلمين والمعلمات: لا تقلقوا ونحن معكم.. تستحقون الأفضل

أشاد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات في رفع مستوى أداء نظام التعليم وتحسين نواتج التعلم، مشيراً إلى أن لديهم ما هو أفضل بما ينعكس إيجاباً على أداء الطالب في الصف وتحسين نواتج التعليم.
وقال آل الشيخ في رسالة خلال لقاء مفتوح أمس (السبت) مع عدد من المعلمين والمعلمات وقادة المدارس ومديري مكاتب التعليم بالمدينة المنورة: “لا تقلقوا، وركزوا على رسالتكم التربوية الخالدة، وتستحقون ما هو أفضل، ونحن معكم وندافع عن حقوقكم، ولا تسمعوا للأبواق الخارجية”.
وأكد أن مهمة منسوبي التعليم هي إصلاح المفاصل الحيوية والأساسية في نظام التعليم التي أدت إلى الاختناق في شرايين المنظومة التعليمية، ومنعت الاتصال بين أطرافها في المدرسة ومكتب التعليم وإدارة التعليم؛ ما تطلب تدخلاً عاجلاً في عملية الإصلاح التي بدأت فعلياً من الطالب داخل الصف. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن مشروع التطوير في التعليم طويل لكنه ليس مستحيلاً، منوهاً بمشاركة المنظومة التعليمية كاملة في تحسين نواتج التعلم، وتحليل نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية التي وصلت إلى المدارس ومكاتب التعليم لتوظيفها في رفع الأداء.
وشدد على أن نتائج الاختبارات الدولية المقبلة ستكون بإذن الله مغايرة عن النتائج السابقة نظير جهد الوزارة والميدان التعليمي في التركيز على الصف الدراسي، وزيادة وقت التعلم وتهيئة الطلاب للاختبارات، وتعاون إدارات التعليم في ذلك.