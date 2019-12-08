نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير التعليم للمعلمين والمعلمات: لا تقلقوا ونحن معكم.. تستحقون الأفضل
08/12/2019   7:16 ص

وزير التعليم للمعلمين والمعلمات: لا تقلقوا ونحن معكم.. تستحقون الأفضل

+ = -
222

أشاد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات في رفع مستوى أداء نظام التعليم وتحسين نواتج التعلم، مشيراً إلى أن لديهم ما هو أفضل بما ينعكس إيجاباً على أداء الطالب في الصف وتحسين نواتج التعليم.

وقال آل الشيخ في رسالة خلال لقاء مفتوح أمس (السبت) مع عدد من المعلمين والمعلمات وقادة المدارس ومديري مكاتب التعليم بالمدينة المنورة: “لا تقلقوا، وركزوا على رسالتكم التربوية الخالدة، وتستحقون ما هو أفضل، ونحن معكم وندافع عن حقوقكم، ولا تسمعوا للأبواق الخارجية”.

وأكد أن مهمة منسوبي التعليم هي إصلاح المفاصل الحيوية والأساسية في نظام التعليم التي أدت إلى الاختناق في شرايين المنظومة التعليمية، ومنعت الاتصال بين أطرافها في المدرسة ومكتب التعليم وإدارة التعليم؛ ما تطلب تدخلاً عاجلاً في عملية الإصلاح التي بدأت فعلياً من الطالب داخل الصف. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن مشروع التطوير في التعليم طويل لكنه ليس مستحيلاً، منوهاً بمشاركة المنظومة التعليمية كاملة في تحسين نواتج التعلم، وتحليل نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية التي وصلت إلى المدارس ومكاتب التعليم لتوظيفها في رفع الأداء.

وشدد على أن نتائج الاختبارات الدولية المقبلة ستكون بإذن الله مغايرة عن النتائج السابقة نظير جهد الوزارة والميدان التعليمي في التركيز على الصف الدراسي، وزيادة وقت التعلم وتهيئة الطلاب للاختبارات، وتعاون إدارات التعليم في ذلك.

وزير التعليم للمعلمين والمعلمات: لا تقلقوا ونحن معكم.. تستحقون الأفضل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885077454.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.