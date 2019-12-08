اشتكى عدد من سكان حي قروى بالطائف، من قيام أشخاص مجهولين بالتفحيط في أوقات متأخرة من الليل لساعات طويلة، وصدم سياراتهم المتوقفة أمام منازلهم، ما يتسبب في إزعاجهم وإيقاظهم من نومهم.
وطالب سكان الحي وفقاً لـ “سبق”، بمتابعة المجهولين أمنياً ومتابعة تجمعاتهم التي يثيرونها، وخصوصاً قائدي الدراجات النارية، مشيرين إلى كثافة البلاغات الواردة إلى الأمن، ما يستدعي وجود دوريات.
وأشاروا إلى أنه تم عمل مطبات صناعية قبل أكثر من 10 سنوات في شارع الأعشى بالحي، الذي يشهد الكثير من تلك الممارسات، وأسهمت المطبات في منع المفحطين، لكن قبل سنوات تمت إزالتها ما زاد من وجود المفحطين واستمرارهم.
وذكروا أن حـادثاً وقع أول أمس (الجمعة) تسبب فيه أحد المفحطين، بعدما اصطدم بمركبة تقف أمام منزل صاحبها، وأكدوا أن هذا ليس هو الحـادث الوحيد، حيث تسبب حـادث آخر في هدم جدران أحد المنازل بعد دخول المركبة فيه.