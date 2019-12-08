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أخبار محلية > إصابة طبيب سعودي بجلطة عقب انتهائه من عملية جراحية لمريض بمستشفى صبيا
08/12/2019   7:15 ص

إصابة طبيب سعودي بجلطة عقب انتهائه من عملية جراحية لمريض بمستشفى صبيا

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ذكرت مصادر أن طبيباً سعودياً أصيب بجلطة قلبية؛ عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة لمريض بمستشفى صبيا العام بمنطقة جازان.

وأوضحت المصادر أن الطبيب عواجي النعمي كان قد أجرى عملية جراحية ناجحة لأحد المرضى ثم خرج من غرفة العمليات، وحينما أراد العودة لغرفة المريض للاطمئنان عليه، أصيب بجلطة في القلب نقل على إثرها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر وأجريت له عملية قسطرة، وفقاً لما أورده موقع “العربية نت”.

وأضافت أن حالة الدكتور النعمي الصحية مستقرة بعد خضوعه للعلاج اللازم إلا أنه يرقد حالياً في العناية المركزة الخاصة بالقلب.

إصابة طبيب سعودي بجلطة عقب انتهائه من عملية جراحية لمريض بمستشفى صبيا

أخبار محلية
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