برنامج مؤشرات الاداء الرئيسية يخطف الاضواء وسط ترقب اقامتها بمحافظة الخرج

الأستاذ طارق الخليفة، وهو من المشاركين في التوعية ب(جودة الحياة)، يراسلنا من مدينة الرياض أثناء حضوره للبرامج التدريبية، معلقاً على أحد البرامج بحرارة وحماسٍ شديدين لما فيه من الفوائد والعوائد المرجوّة من مخرجات هذا البرنامج فيقول:
في مدينة الرياض عاصمة الثقافة، هذه الأيام ينعقد برنامج تدريبي في داخل أروقة تلك الصالة المزدانة بكل شيء جميل.
هناك حيث شباب وبنات الوطن في برنامج نوعي، وتحت يد أحد المستشارين المتخصصين.
ولثلاثة أيام متتالية ينطلق برنامج ( مؤشرات الأداء الرئيسية فيما يعرف بـ ( KPI):
✓ التعرف على إدارة الأداء كميزة استراتيجية وتنافسية رئيسية.
✓ مقدمة في تميز الأداء.
✓ ماهي مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
✓ أنواع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
✓ منهجيات وأدوات بناء وتصميم مؤشرات الأداء الرئيسية.
✓ ماهي أفضل الممارسات لتحديد المستهدفات.
✓ تطوير ثقافة تحسين الأداء المستمر وتحليل الأداء.
✓ دراسات الحالة المتعلقة بمؤشرات الأداء الرئيسية.
✓ المشروع التطبيقي للبرنامج.
ينطلق بأعينٍ وطنية من أحد الوطنيين والمستشارين المتخصصين والمقيمين الداخلين والخارجين والعاملين في أحد مكاتب تحقيق الرؤية 2020 السيد الأستاذ ماجد العوشن.
هذا البرنامج الذي يعمل على تحقيق الوسيلة المستخدمة في تحقيق الاستراتيجيات بطريقة فعالة وتحمل على الكفاءة الإدارية والمالية وخدمة العملاء بالإضافة إلى التركيز على ( التعلم والنمو) للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، ليصبّ ذلك كله في تحقيق هذه الرؤية المباركة.
يميز هذا البرنامج عدد من الأمور:
أولا: المدرب عليه مستشار بدراسات حديثة ومعاصر وخبرة حديثة متراكمة.
ثانيا: المشاركون في البرنامج من كلا الجنسين.
ثالثا: تناسب الزمن في انعقاد البرنامج مع قرب حلول تاريخ 2020
وليس هذا فحسب، بل بمجرد انتهاء هذا البرنامج سيتم عقد برنامج آخر وهو متوّج للبرنامج السابق، يحمل في طيّاته السمة الطيبة والبذرة الخيّرة لأهل أهل هذه البلاد المباركة، التي يتولاها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
فمن المحاور والمرتكزات الأساسية في رؤية 2030 هو ( القطاع الغير ربحي) و ( التطوع)، فيأتي البرنامج الآخر بعنوانه ( إدارة المشاريع التنموية) لتصبّ في مخرجات البرنامج الأول، ولتكيّف التنفيذ على البرنامج الثاني، من خلال القطاع الغير ربحي والتطوعي، بالإضافة إلى (المهنية) في تحقيق هذه المشاريع.