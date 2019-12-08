بالصور.. كشتات اليمامة 2 تبهر الحضور وتكرم الفائزين والداعمين

اختتم يوم أمس الجمعة فعاليات ” كشتة اليمامة 2 ” التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز اليمامة ومجموعة قلوب الخير التطوعية تحت مسار ” فريق تطوعي ” التي اقيمت بالمركز الحضاري الاجتماعي باليمامة والتي استمرت لمدة يومين بمشاركة العديد من الأركان والجهات منها : فريق عون ، وفريق الهلال الأحمر ، ومربط كرم الخيل باليمامة ، والسيارات المعدلة 4X4 ، وهاوي البرية ، والصقار عبدالله النويبت ،والناقل الحصري للفعاليات قناة الصحراء الفضائية ، ومزاد الخرج للتراث ، والسنيدي للوازم الرحلات ، وبرعاية إعلامية من صحيفة يمامة بفريق عمل كل من إبراهيم التميمي ، وعبدالعزيز السعيس ، وفهد المرحوم ، وقد تنوعت الفعاليات بمسابقة أفضل كشتة حيث ضمت العديد من هواة الكشتات والتي قام بتقيمها كل من : الدكتور محمد الزنان و الأستاذ نايف العجلان والأستاذ عبدالعزيز الحركان ، كما أقيم عروض الفروسية من مربط كرم الخيل ، وتم تدشين “شيلة : منشي السحايب ” للأستاذ عبدالعزيز اليحيى ، وفي نهاية الفعاليات أعلنت اللجنة المنظمة عن الفائزين في كشتة اليمامة 2 وهم : المركز الأول : هواة البر ” عبدالله فهد المطيردي ، المركز الثاني : كشتة مخيم سهيل ” عبدالله حسان شرف الدين ، المركز الثالث : شموخ الخيل ” عبدالعزيز إبراهيم بن حسين . كما تم تكريم الرعاة و المشاركين والإعلاميين .