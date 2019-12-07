تواصل أسرة الشاب بندر البشري البحث عن نجلها الذي اختفى في ظروف غامضة قبل نحو أسبوعين، من مركز عسفان التابع لمحافظة جدة.
وقالت أسرة البشري إن نجلها كان يرتدي ثوبا أبيض، ويمتلك سيارة هونداي – أزاير، ويعمل في أمانة محافظة جدة، حيث لم يتركوا مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه.
وأضافوا أن المفقود في الثلاثينيات من العمر ولا يعاني أي أمراض نفسية، وخرج من المنزل منذ أكثر من أسبوعين ولم يعُد حتى الآن، وجميع محاولات العثور عليه باءت بالفشل.
وأهابت أسرته، بحسب “سبق”، من يشاهده أو لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه – من المواطنين والمقيمين – التواصل معها على الرقم (0509342446).