نشر حساب مطار الملك عبدالعزيز الدولي صورة لبرج المراقبة في المطار، احتفالا بيوم الطيران العالمي، وتعبيرا عن الفخر بالبرج، أحد أعلى أبراج المراقبة الجوية في العالم، بارتفاع قدره 136 مترا ويعلوه هوائي بارتفاع 9 أمتار.
والبرج مجهز بأحدث التقنيات العالمية في مجال الملاحة الجوية، كما أن تصميم المطار مستوحى من تأمل ومحاكاة رحلة تنطلق من الأرض إلى القمر، وانعكست هذه الفكرة الأخاذة في الروعة والجمال على جميع عناصر المشروع.
يُذكر أن اليوم العالمي للطيران المدني يوافق 7 ديسمبر من كل عام، حسب ما أعلنته الأمم المتحدة عام 1996، بينما كانت منظمة الطيران المدني الدولي تحتفل به منذ 1994، حيث يوافق ذلك اليوم الذكرى الـ50 لتوقيع اتفاقية الطيران المدني العالمي.
وفق “أخبار 24”.