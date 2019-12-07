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أخبار محلية > سائحة أمريكية تصف زيارتها للمملكة بزيارة العمر.. وتوجه كلمة للسعوديين
07/12/2019   10:30 م

سائحة أمريكية تصف زيارتها للمملكة بزيارة العمر.. وتوجه كلمة للسعوديين

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عبّرت سائحة أمريكية من ولاية فلوريدا عن سعادتها بزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال العاصمة الرياض، مبينةً أنَّها تشعر بالذهول والدهشة من حرارة الاستقبال والترحيب وكرم الضيافة العربية.

وقالت السائحة كيم إنَّها كانت تسمع مرارًا عن كرم العرب وصفاتهم الحميدة، لكنّها الآن تراها واقعًا في السعودية، معبرة عن سعادتها الكبيرة بالمهرجان والاطلاع عن كثب على المهارات العالية التي يتمتع بها الصقَّارون، من خلال ما رأته أثناء زيارتها.

ووصفت كيم الزيارة بأنها زيارة العمر لمثل هذا المكان، مؤكِّدة أنَّها ستنشر صور زيارتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لدعوة متابعيها في الولايات المتحدة لزيارة السعودية، إذ إنَّ التراث السعودي وما يجمعه من كنوز تراثيَّة فرصة لكل مَن يتعرَّف عليه ويكتشفه، مشيدة بحجم الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة لمسابقات الصقور. وفق “أخبار 24”.

ووجّهت كيم كلمة شكر للسعوديين على الترحيب الكبير بها، قائلة: “أنا اليوم أعيش أوقاتًا جميلة بزيارة مهرجان الصقور، للتعرُّف عن كثب على طرق وأساليب تربية الصقور والصيد بها، فهناك أشخاص موهوبون طوَّعوا الطيور بطرق فنيَّة احترافيَّة عالية، إذ يتحكَّمون بانطلاقة صقورهم ووصولها إلى خط النهاية، وهذا ليس بالشيء البسيط”.

سائحة أمريكية تصف زيارتها للمملكة بزيارة العمر.. وتوجه كلمة للسعوديين

أخبار محلية
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