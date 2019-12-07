فاز الملاكم السعودي زهير القحطاني بحزام الشرق الأوسط للوزن الخفيف لاتحاد WBC، عقب تفوقه على الكويتي عمر الدوسري، في منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، بحضور رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وكانت المواجهة بين القحطاني والدوسري أقيمت مساء اليوم السبت من 8 جولات، كل جولة 3 دقائق، ليحسمها في الأخير القحطاني ويُتوج بالحزام في الوزن الخفيف.
ويقام اليوم ضمن موسم الدرعية النزال التاريخي بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا، ويسعى فيه الأخير لاستعادة ألقاب الرابطة العالمية للملاكمة WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO، والاتحاد الدولي للملاكمة IBF، التي خسرها في المواجهة الأولى التي أُقيمت أمام رويز قبل أشهر عدة في نيويورك.
|🎥| بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، السعودي (زهير القحطاني) يفوز بحزام الشرق الأوسط للوزن الخفيف لاتحاد WBC عقب تفوقه على الكويتي (عمر الدوسري)
#موسم_الدرعيه #ClashOnTheDunes#نزال_الدرعية_التاريخي pic.twitter.com/WFFeqaVwQA
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) December 7, 2019
وفق “أخبار 24”.