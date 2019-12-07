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أخبار الخرج > ضمن مبادرة «التطوع البلدي».. بلدية الخرج تقوم بعمل مبادرة لنظافة الحدائق العامة وزراعة الأشجار بالمحافظة
07/12/2019   8:15 م

ضمن مبادرة «التطوع البلدي».. بلدية الخرج تقوم بعمل مبادرة لنظافة الحدائق العامة وزراعة الأشجار بالمحافظة

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ضمن مبادرة التطوع البلدي والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلديه والقرويه بشعار ” يدا بيد نرتقي “بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع .
قامت بلدية محافظة الخرج وبالتعاون مع كشافة إدارة التعليم وعدد من الفرق التطوعية بالمحافظة بعمل مبادرة لنظافة الحدائق العامة والمتنزهات بمشاركة عمال النظافة وكذلك زراعة الأشجار في الحدائق وعلى حدود الأودية بالمحافظة وبمشاركة من إدارة الحدائق بالبلدية والتي تستمر فيها المبادرة بالتعاون مع الجهات الحكومية والفرق التطوعية في الأماكن التي تم تحديدها طوال العام وتأتي بإشراف ومتابعة من الأقسام المختصة بالبلدية .

ضمن مبادرة «التطوع البلدي».. بلدية الخرج تقوم بعمل مبادرة لنظافة الحدائق العامة وزراعة الأشجار بالمحافظة

أخبار الخرج
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