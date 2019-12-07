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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الطاقة: كل من لم يكتتب في “أرامكو” سيعض أصابع الندم
07/12/2019   5:46 م

بالفيديو.. وزير الطاقة: كل من لم يكتتب في “أرامكو” سيعض أصابع الندم

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أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن نجاح اكتتاب “أرامكو” يؤكد على قيمة وقوة اقتصاد الدولة، ويعزز المنهج الاقتصادي للسعودية.

وقال الوزير، في تصريحات لقناة “العربية” علق فيها على نجاح الاكتتاب، إنه الآن تأكد للجميع قيمة الدولة ورأي من اكتتب في اقتصاد الدولة ومنهجها للمستقبل الاقتصادي.

وأضاف الوزير مبتسما، أن كل من لم يكتتب في “أرامكو” سيعض أصابع الندم على سوء التقدير وسماعه للمصادر السيئة التي أرادت أن تحبط همتنا وقيمة هذه الدولة ومكانة اقتصادها ومكانة الشركة. حسب “أخبار 24”.

ووصف الطرح العام الأولي الناجح بأنه كان يوم الفخر في حياته المهنية، وقد أثبت الطرح أن العديد من منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.

بالفيديو.. وزير الطاقة: كل من لم يكتتب في “أرامكو” سيعض أصابع الندم

أخبار محلية
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