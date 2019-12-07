وزير الطاقة: قيمة أرامكو ستتجاوز تريليوني دولار.. ونجاح الطرح الأولي أثبت ‏خطأ المنتقدين

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن قيمة شركة أرامكو السعودية ستتجاوز تريليونَي دولار، وهي القيمة التي يستهدفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الوزير في مقابلة مع “بلومبيرغ” أمس الجمعة: “إن الطرح العام الأولي الناجح كان يوم الفخر في حياته المهنية حتى الآن، وهو ما سبق أن أصر عليه ولي العهد، وإن جادله في ذلك بعض المستثمرين الدوليين”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف وزير الطاقة أن نجاح الطرح الأولي أثبت أن العديد من منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.
وكانت “أرامكو” حدّدت السعر النهائي لأسهمها بـ 32 ريالاً (8.53 دولار) وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم بـ 1.7 تريليون دولار، وحصدت الشركة أكثر من 119 مليار دولار في طرحها العام