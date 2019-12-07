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أخبار محلية > وزير الطاقة: قيمة أرامكو ستتجاوز تريليوني دولار.. ونجاح الطرح الأولي أثبت ‏خطأ المنتقدين
07/12/2019   5:45 م

وزير الطاقة: قيمة أرامكو ستتجاوز تريليوني دولار.. ونجاح الطرح الأولي أثبت ‏خطأ المنتقدين

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن قيمة شركة ‏أرامكو السعودية ستتجاوز تريليونَي دولار، وهي القيمة التي ‏يستهدفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الوزير في مقابلة مع “بلومبيرغ” أمس الجمعة: “إن الطرح العام ‏الأولي الناجح كان يوم الفخر في حياته المهنية حتى الآن، وهو ‏ما سبق أن أصر عليه ولي العهد، وإن جادله في ذلك ‏بعض المستثمرين الدوليين”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف وزير الطاقة أن نجاح الطرح الأولي أثبت أن العديد من ‏منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.

وكانت “أرامكو” حدّدت السعر النهائي لأسهمها ‏بـ 32 ريالاً (8.53 دولار) وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في ‏العالم بـ 1.7 تريليون دولار، وحصدت الشركة أكثر من 119 ‏مليار دولار في طرحها العام

وزير الطاقة: قيمة أرامكو ستتجاوز تريليوني دولار.. ونجاح الطرح الأولي أثبت ‏خطأ المنتقدين

أخبار محلية
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