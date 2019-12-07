“التجارة” تطلق خدمة (رمزك التجاري – QR Code) للمنشآت والمتاجر الإلكترونية

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة (رمزك التجاري – QR Code) إلكترونيًا، وذلك بهدف زيادة موثوقية المنشآت التجارية عبر تقديم المعلومات الخاصة بالسجل التجاري، والجهات الحكومية المرتبطة.
وأوضحت أن الخدمة ستغني مستقبلاً ملاك المنشآت عن مراجعة الجهات الحكومية للحصول على شهادات مختلفة لتقديمها لأي جهة.
وأوضحت الوزارة أنه يسهل استخدام (QR Code) للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية وإبرازه أمام المستهلكين الذين يمكنهم بشكل سهل ومباشر معرفة بيانات المنشأة التجارية أو المتجر الإلكتروني من خلال قراءة (QR Code).
وأضافت الوزارة أن الخدمة يمكن استخدامها في مقر المنشأة التجارية بديلاً عن السجل الورقي، ويعني عند وضع الشهادات والتراخيص والاشتراكات في مدخل المنشأة، كما تتيح التحقق المباشر من معلومات السجل التجاري، ورخصة البلدية، وشهادة الزكاة، وشهادة السعودة، إضافة إلى برنامج نطاقات، واشتراك الغرفة التجارية. حسب “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أنها أرسلت لأصحاب المنشآت التجارية رسائل نصية تحتوي على الرمز الخاص بمنشآتهم لاستخدامه حسب الحاجة، مبينة أنه يمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الحصول على الرمز الخاص بها مباشرة من خلال الموقع [mci.gov.sa/QR].