“العدل” تتيح تحديث الصكوك العقارية إلكترونياً تيسيراً للمستفيدين

أتاحت وزارة العدل اليوم للمستفيدين تحديث الصكوك العقارية إلكترونيًا، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من خدمة التحقق من الصك العقاري؛ لتصبح الصكوك العقارية المحدثة إلكترونيًا على البوابة مماثلة للصكوك الورقية.
وتمكن خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً المستفيدين من التحقق من صحة الصك العقاري من خلال الرابط، بإدخال رقم الصك وهوية أحد الملاك، ليظهر الصك العقاري كاملًا كما هو مسجل في أنظمة وزارة العدل؛ ليقدم معلومات أعلى موثوقية من الصك الورقي.
وتضمن هذه الخدمة صحة وموثوقية المعلومات، وسهولة الوصول، إضافة إلى الخصوصية وشفافية المعلومات.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قد أطلق في العام الماضي برنامج التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي وفر عددًا من الخدمات العدلية إلكترونياً بهدف الاستغناء عن الورق، حيث أشارت الوزارة إلى أن هذا التحول من شأنه توفير نحو 8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة. وفق “أخبار 24”.