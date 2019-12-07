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اخبار رياضية > “الأهلي” يعلن نجاح العملية التي أجراها “العويس” لتثبيت الكسر في عظمة الوجه
07/12/2019   12:51 م

“الأهلي” يعلن نجاح العملية التي أجراها “العويس” لتثبيت الكسر في عظمة الوجه

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أعلن النادي الأهلي، نجاح العملية الجراحية التي أجراها حارس الفريق الأول والمنتخب الوطني محمد العويس من خلال رد وتثبيت الكسر في عظمة الوجه اليسرى.

وأوضح النادي الأهلي أن العملية التي أجريت على يد استشاري ورئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور خالد المطيري تكللت بالنجاح.

ولفت إلى أن المشرف على الكرة بالنادي الأمير منصور بن مشعل زار العويس في المستشفى للاطمئنان على سلامته بعد إجرائه العملية الجراحية، متمنياً له العودة السريعة إلى الملاعب والمشاركة في المباريات المقبلة. وفق “أخبار 24”.

“الأهلي” يعلن نجاح العملية التي أجراها “العويس” لتثبيت الكسر في عظمة الوجه

اخبار رياضية
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