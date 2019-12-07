“الأرصاد”: حالات مطرية تشمل معظم المناطق الأسبوع المقبل.. و”المسند”: اليوم دخول “المربعانية”

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم البروفيسور عبدالله المسند إن اليوم السبت يشهد دخول “المربعانية” وفقاً لتقويم أم القرى.
وأضاف في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “دخول “طالع الإكليل” وهو أول نجوم فصل الشتاء وفقاً لحساب الأنواء، وأول نجوم المربعانية الثلاثة”.
وتوقع أن تتشكل اليوم السبت سحب ممطرة على أجزاءٍ من شمالي منطقتي الرياض والشرقية، وشرق منطقتي حائل والقصيم، ومنطقتي الحدود الشمالية وحفر الباطن، ودولة الكويت. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، توقعت الهية العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتأثر أجواء المملكة بحالات مطرية خلال الأسبوع القادم؛ وتشمل معظم المناطق.