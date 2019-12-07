طلعت حافظ: “ساما” تلزم البنوك بتطبيق نظام الفائدة المتناقصة.. و73% من ‏الشكاوى غير دقيقة

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما”، البنوك بحساب الفائدة في التمويل الشخصي أو العقاري على ما تبقى من المبلغ وفق مفهوم الفائدة المتناقصة سنوياً.
وأوضح خلال حديثه في “ديوانية البنوك السعودية” مؤخرًا في المدينة المنورة، أن الآلية التي كانت متبعة هي حساب نسبة الفائدة على كامل مبلغ التمويل، وليس كما كان يشاع على أنها نسبة فائدة مركبة؛ والتي يعني أن تكون النسبة مضاعفة.
وقال حافظ وفقاً لصحيفة “المدينة” إنه بعد إلزام “ساما” البنوك قبل عام بالفائدة المتناقصة أصبح يطرح سنويًا من المبلغ ما يتم سداده لتحسب نسبة الفائدة على المبلغ المتبقي لا على رأس مال التمويل.
وأشار إلى أن البنوك تقدم حزمة من البرامج الاجتماعية في مجالات متنوعة، لافتًا إلى أن 73% من شكاوى العملاء ضد البنوك غير دقيقة.