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أخبار محلية > وزير الخارجية: إطلاق النار في فلوريدا جريمة بشعة.. ونحيي شجاعة الذين حيدوا التهديد وأنقذوا الأرواح
07/12/2019   12:49 م

وزير الخارجية: إطلاق النار في فلوريدا جريمة بشعة.. ونحيي شجاعة الذين حيدوا التهديد وأنقذوا الأرواح

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استنكر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان جريمة إطلاق النار في القاعدة الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، معرباً عن تعازي المملكة لأسر ضحايا الحادث وللشعب الأمريكي.

ووصف الوزير فيصل في تغريدة على حسابه في “تويتر” الجريمة بـ”البشعة”، كما حيَّى شجاعة الضباط والجنود الذين نجحوا في تحييد الهجوم وإنقاذ أرواح الأشخاص الذين كانوا سيقعون ضحايا لهذا الحادث.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب سبعة آخرون، في إطلاق نار نفذه طالب سعودي متدرب داخل قاعدة “بينساكولا” الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، قبل أن يتم قتله.وفق “أخبار 24”.

وزير الخارجية: إطلاق النار في فلوريدا جريمة بشعة.. ونحيي شجاعة الذين حيدوا التهديد وأنقذوا الأرواح

أخبار محلية
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