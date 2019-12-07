إغلاق 3 مصانع للفحم ومصادرة 16 طنًا من الحطب بالمدينة المنورة

أغلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة 3 مصانع معدة لتفحيم الحطب، وصادر 16 طنا من الحطب، خلال حملة نفذتها الفرق الميدانية الشهر الماضي.
وأسفرت جولات حراس المراعي والغابات وفقًا لصحيفة “الوطن” عن ضبط 3 مصانع فحـم، و8 أطنان من الحطب، ومصادرة حمولة شاحنة أخرى تحمل 5 أطنان بمحافظة وادي الفرع، وضبط شاحنة محملة بالحطب تقدر حمولتها بـ3 أطنان في مركز أبيار الماشي.
وأشارت الوزارة إلى تشديد الرقابة والمتابعة من الفرق الميدانية، تزامنا مع فصل الشتاء، الذي ينشط فيه الاحتطاب بقطع الأشجار بصورة جائرة، مما يسبب إضرارا بالبيئة، وتقليص الرقعة الخضراء، ويهدد الطبيعة بالتصحر.