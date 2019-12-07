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أخبار محلية > إغلاق 3 مصانع للفحم ومصادرة 16 طنًا من الحطب بالمدينة المنورة
07/12/2019   12:47 م

إغلاق 3 مصانع للفحم ومصادرة 16 طنًا من الحطب بالمدينة المنورة

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أغلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة 3 مصانع معدة ‏لتفحيم الحطب، وصادر 16 طنا من الحطب، ‏خلال حملة نفذتها الفرق الميدانية الشهر الماضي.‏

وأسفرت جولات حراس المراعي والغابات وفقًا لصحيفة “الوطن” عن ‏ضبط 3 مصانع فحـم، و8 أطنان من الحطب، ومصادرة ‏حمولة شاحنة أخرى تحمل 5 أطنان بمحافظة وادي الفرع، ‏وضبط شاحنة محملة بالحطب تقدر حمولتها بـ3 أطنان في مركز ‏أبيار الماشي.‏

وأشارت الوزارة إلى تشديد الرقابة والمتابعة من الفرق الميدانية، ‏تزامنا مع فصل الشتاء، الذي ينشط فيه الاحتطاب بقطع الأشجار ‏بصورة جائرة، مما يسبب إضرارا بالبيئة، وتقليص الرقعة ‏الخضراء، ويهدد الطبيعة بالتصحر.‏

إغلاق 3 مصانع للفحم ومصادرة 16 طنًا من الحطب بالمدينة المنورة

أخبار محلية
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