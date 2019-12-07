طوّرت شركة “بال في” الهولندية أول سيارة في العالم يمكن قيادتها على الطريق بشكل تقليدي مع إمكانية التحليق بها كطائرة.
وأطلق على هذه السيارة الطائرة، والتي ظهرت في استعراض بمدينة ميامي الأمريكية هذا الشهر، اسم “بال – في”، وهي مزودة بمعززات دفع تمكنها من التحليق على ارتفاع يصل إلى 3.7 ألف متر، وتعمل كسيارة بالبنزين وتصل سرعتها القصوى على الطرق إلى 320 كيلومتراً في الساعة.
ويجري إنتاج هذه السيارة بالفعل بعد عرض نموذج منها لتباع مقابل نحو 600 ألف دولار، وأكدت الشركة تلقي طلبات لشرائها مع توقعات بتسليم أول وحدة منها عام 2021.
وزودت “بال – في” بمحرك قدرته 230 حصاناً رباعي الأسطوانات وتستوعب راكبين اثنين، كما يمكنها التحول إلى سيارة بثلاث عجلات في غضون عشر دقائق في حين يمكنها بلوغ سرعة من الصفر إلى 100كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان.
وفق “أخبار 24”.